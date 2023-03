Bocchino zittisce Gruber e Lady Franceschini: "Perché il Pd vuole più immigrati"

15 marzo 2023 a

"Mi fa un po' specie sentire Michela De Biase che bisogna cambiare la Bossi-Fini e che ha ragione Fini". Italo Bocchino, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, mette in evidente difficoltà la deputata del Pd nonché compagna di Dario Franceschini sul tema dell'immigrazione. "Cioè - ironizza il direttore editoriale del Secolo d'Italia ed ex parlamentare di An, Pdl e Futuro e libertà -, ci è voluto Fini per spiegarlo che la legge ha bisogno di un tagliando. In dieci anni di governo di centrosinistra non si sono occupati di nulla, hanno solo detto sì facciamo entrare tutti tanto poi magari gli diamo lo Ius Soli, li facciamo votare così recuperiamo pure un po' di soldi. Oppure li mettiamo in fila dandogli un regalino e li facciamo votare alle primarie, com'è successo a Napoli".

"La bussola del governo è super chiara. Da una parte aiutare e aumentare l'ingresso dei regolari, un decreto flussi con circa 100mila persone all'anno che entrano regolarmente per soddisfare le esigenze di chi ha bisogno di lavorare e di chi ha bisogno di lavoratori. Dall'altra parte fermare l'immigrazione clandestina, che è un reato in questo Paese e che non è stato cambiato neanche durante i governi di centrosinistra. Come detto da Mattarella, il problema è la responsabilità europea".





"Noi abbiamo due problemi enormi - prosegue Bocchino -. La Tunisia è allo sbando, il Fondo monetario non dà i soldi e secondo i servizi partiranno per l'Italia 680mila persone. L'altro è la brigata Wagner che sempre secondo i nostri 007 può avere un interesse a destabilizzare la situazione. Tutto questo è colpa della Meloni che sta lì da 3 mesi? Facciamo ridere i polli".

"Noi non parliamo solo dei migranti economici - ribatte la De Biase -, oggi è un fenomeno cresciuto e peggiorato per le guerre e la pandemia. I migranti sono aumentati e non è facendo muri che si risolverà il problema. I corridoi umanitari consentono l'ingresso a troppe poche persone". "Quindi sta dicendo che il Pd vuole più immigrati?", domanda Bocchino. "Io non temo la parola 'immigrato'". "Io non la temo, io sono per integrarli. Chi ne vuole troppi vuole sfruttarli". "No, conclude la De Biasi - è proprio il decreto di Salvini che consentirà di sfruttarli".