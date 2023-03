Otto e Mezzo, Gruber spietata: "Parlava di lui?", il gelo della moglie di Franceschini

15 marzo 2023 a

"Le voglio chiedere qualcosa sul nuovo Pd di Elly Schlein". Lilli Gruber pone una semplice domanda a Michela De Biase e la deputata democratica va in fibrillazione. Momenti piuttosto imbarazzanti a Otto e mezzo, su La7. "Lei ha sostenuto la Schlein alle primarie - esordisce la Gruber -. Intanto è vero che lei ha convinto il senatore Franceschini a sostenere Elly Schlein?". Risata nervosa della De Biase: "Franceschini non ha bisogno di essere convinto da me. Ci siamo trovati in questa decisione sullo stesso terreno, magari chissà al prossimo congresso ci troveremo su fronti contrapposti e verremo qui a parlarne".

"Ho detto moglie di Francescini - si corregge la Gruber - senza insistere su un dato, perché lei probabilmente fa politica da più tempo di lui o quasi, anche se è molto più giovane. Elly Schlein ha detto all'Assemblea nazionale di domenica 'basta cacicchi e capibastone'". E qui casca l'asino.



"Ora - continua la Gruber -, siccome Franceschini guida la corrente Area Dem, quella più longeva nel Partito democratico, la Schlein si riferiva anche a lui ovviamente?". La De Biase, in comprensibile difficoltà, pesa attentamente ogni parola e balbetta un po': la neo-segretaria "bene ha fatto a prendersela e puntare il dito contro i cacicchi e i capibastone, ma io ritengo che si riferisse a quelle distorsioni che abbiamo visto recentemente. A Caserta durante le primarie è stata invalidata la votazione...".

"Quindi non suo marito?". "Io ritengo che le aree all'interno di grandi partiti siano sempre esistite. Io vengo dai Democratici di sinistra e le correnti di pensiero c'erano. Abbiamo sostenuto e votato Schlein proprio per andare oltre il correntismo disperato". Come si traduca la supercazzola, forse, lo spiegherà Elly.