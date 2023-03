Gianna Fracassi, "perché attaccate la Meloni?": figuraccia con la Gruber

16 marzo 2023 a

Gianna Fracassi, vice-segretaria della Cgil, a Otto e Mezzo è a corto di argomenti. La compagna infatti sputa subito veleno sulla riforma del Fisco varata dal governo in Consiglio dei Ministri. "Questa è una riforma che non dà risposte ai lavoratori dipendenti, dà risposte a una parte del Paese".

Poi ha aggiunto: "Il governo deve spiegarci dove prende le risorse per questa riforma". Ma la Gruber la gela con una domanda precisa: "Meno tasse per tutti, dice il governo. E meno tasse per tutti significa meno tasse proprio per i lavoratori, mi spiega perché la Cgil ha già rifiutato questa riforma?".



La Fracassi balbetta e si rifugia su una risposta che non entra nel merito del provvedimento varato dal governo: "Noi siamo contrari perché ci infastidisce il metodo che è stato usato dal governo. Siamo stati coinvolti poco e tardi. E aggiungo che la Cgil è pronta a mobilitare il Paese contro questa rivisitazione del Fisco". La Gruber la ferma e a questo punto chiede: "Fischierete la Meloni quando arriverà all'assemblea della Cgil?". La Fracassi risponde così: "La sua presenza è un gesto di rispetto, ma ci divide di fatto tutto...".