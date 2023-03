Corrado Formigli, carrellata di fango sulla Meloni: cosa va in onda

16 marzo 2023 a

Una vera e propria carrellata di fango. Corrado Formigli non si smentisce e a Piazza Pulita lancia un servizio che raccoglie tutti gli episodi che hanno aperto le valvole dell'odio della sinistra su questo governo di centrodestra e sul premier Giorgia Meloni. Si parte dalle parole di Valditara contro la preside di Firenze, si passa alle parole di Piantedosi su chi si mette in viaggio in mare sfidando pericoli indicibili, immancabile il duello con i giornalisti della Meloni a Cutro.

C'è spazio poi per il caso Donzelli e chi più ne ha più ne metta. Inutile ricordare a Formigli che ad esempio il Gran Giurì ha letteralmente assolto Donzelli ed è anche inutile ricordare a Formigli che ad esempio a Cutro la conferenza stampa era stata accompagnata da urla e da atteggiamenti discutibili da parte di alcuni cronisti. Ma a Piazza Pulita la tesi è una sola: "Questo è il governo delle gaffe".



E a dar man forte a Formigli ci pensa anche Mario Calabresi che si improvvisa profeta: "Prima o poi gli italiani capiranno e girerà la ruota". Insomma a Piazza Pulita va in onda il solito processo settimanale alla Meloni. Ma nei sondaggi il centrodestra continua a volare. Qualcuno nello studio di Formigli non lo sa...