Serena Bortone "può saltare": Dago-bomba, perché è finita nel mirino

Le indiscrezioni televisive, spesso e volentieri, viaggiano su Dagospia. E altrettanto spesso e volentieri lo fanno su "A lume di Candela", la rubrica curata da Giuseppe Candela e ospitata proprio dal sito diretto da Roberto D'Agostino. E così eccoci, all'ultima indiscrezione che "mixa" Rai, piccolo schermo e politica.

Nel dettaglio si parla di Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno, format in onda il pomeriggio su Rai 1. Bene, secondo Candela e Dagospia, la Bortone sarebbe "nel mirino del centrodestra", anche se gli ascolti la premiano, giorno dopo giorno.

Secondo quanto scrive Dago, sempre piuttosto malizioso contro il governo Meloni, la Bortone sarebbe nel mirino per ragioni politiche: Serena Bortone, infatti, è considerata molto vicina al centrosinistra. E secondo Candela, tanto basterebbe a far sì che i partiti di maggioranza vorrebbero un nome differente in quella fascia oraria sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Su quale nome vorrebbe il centrodestra, però, Dagospia non avanza ipotesi. Sarà vero?