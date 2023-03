Michele Mirabella: "Chi vuol capire, capisca". Caos a Rai 3: dietro a questa frase...

19 marzo 2023 a

Tensione dietro le quinte di Rai 3. Secondo quanto scrive Giuseppe Candela su Dagospia, "qualche giorno fa si è rischiato l'incidente diplomatico" in viale Mazzini. "Nel talk show Agorà la conduttrice Monica Giandotti ha affrontato un tema medico: 'L'ago della bilancia. Nuova moda per dimagrire, Tik Tok e il farmaco anti diabete', la scritta in sovra impressione". Ma la cosa non è stata affatto gradita dal collega Michele Mirabella. "Apriti cielo! Pochi minuti dopo a Elisir il conduttore Michele Mirabella", si legge ancora su Dago, "ha lanciato una frecciatina: 'Buongiorno amiche e amici, la nostra puntata di Elisir troppe volte contesa a noi, ispira molte altre idee. Siamo a vostra disposizione, sappiatelo e chi vuol capire capisca'". Messaggio chiarissimo.

E sempre riguardo Agorà, Candela riferisce la notizia che "la versione estiva virerà a destra. Alla conduzione la poco nota Incoronata Boccia, stimata professionalmente dall'intellettuale meloniano (futuro dg Rai) Giampaolo Rossi. La scorsa estate la giornalista del TgR Sardegna ha condotto su Rai1 Weekly, è sposata con Ignazio Artizzu, ex Rai e ora capo ufficio stampa del governatore Christian Solinas. Al suo fianco potrebbe esserci un conduttore in quota Lega, ancora non individuato. Secondo i beninformati Boccia potrebbe condurre anche l'edizione invernale", ovvero sostituire la Giandotti.