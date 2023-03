Melissa Satta in studio così, si scatena il delirio: da restarci secchi

18 marzo 2023 a

Mamma mia, Melissa Satta. La showgirl da qualche tempo lancia la puntata settimanale di Goal Dejaay, format proposto da Sky Sport, una finestra che racconta i gol e il pallone a suon di musica. Il punto è che il look sfoggiato da Melissa Satta nell'ultima puntata di Goal Dejaay ha letteralmente infiammato il pubblico. Bellissima, strepitosa e provocatoria.

L'ex velina infatti ha bucato il video con minigonna e stivale grigio: un mix di estrema sensualità. Gli scatti sono poi stati condivisi dalla Satta sui suoi profili social e, non è nemmeno necessario sottolinearlo, hanno fatto incetta di cuoricini e commenti estatici. Eleganza e seduzione, un mix assolutamente irresistibile.

E insomma, Melissa Satta a Milano mentre il suo fidanzato, Matteo Berrettini, se la gioca sui campi da tennis negli Stati Uniti. Il tennista romano, 26 anni, ha infatti scordato l'eliminazione subita a Indian Wells, dove è stato battuto dal giapponese Taro Daniels, e ora è impegnato nel Challenger di Phoenix che gli servirà per tornare al top della condizione in vista del Master 1000 di Miami, al via nei prossimi giorni.