Amici, Arisa sbrocca contro Rudy Zerbi: "La devi smettere! Informati!"

19 marzo 2023 a

Ormai, la "vecchia" Arisa è soltanto un lontanissimo ricordo. Non solo look sbarazzini, spesso molto spinti. Ma anche un carattere con cui bisogna fare i conti, così come si è visto nel corso della puntata di Amici 22 di sabato 18 marzo, il primo serale dello show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Il punto è che Arisa è stata protagonista di un violento scontro con Rudy Zerbi, dopo che nella seconda manche Zerbi e Celentano hanno sfidato Arisa e Raimondo Todaro. Per la prima prova Zerbi ha proposto un ganto di sfida tra Wax e Aaron, quello in cui si chiede - a Wax, nella circostanza - di cantare senza fare faccette durante le esibizioni e senza l'uso di altri strumenti.

Ma Arisa non ha gradito. E così ecco che si è scagliata contro Zerbi: "La devi smettere di dire che Wax butta fumo negli occhi, che fa sempre le faccette. Se tu fossi un pochino informato sapresti che molte delle faccette che fa le fa per emettere un suono". Tostissima, decisa e dritta al punto.