Belve, Clerici smonta Fagnani: "Perché non ci andrò mai"

Sia Antonella Clerici sia Francesca Fagnani sono state ospiti di Massimo Bernardini nello studio di Tv Talk su Rai tre. La conduttrice di Belve ha confessato di essere stata "illusa" da Mara Maionchi e poco dopo la Clerici ha dichiarato che non sarà mai sua ospite a Belve. "Mara Maionchi? L’avevo invitata in passato, mi ha illusa e abbandonata. Mi ha sedotta tramite voi di Tv Talk e invece non era vero", ha detto Francesca Fagnani che ha poi ammesso di non essersi mai "pentita di aver fatto una domanda", ma "a volte mi pento di non aver fatto una domanda, magari rivedendomi mi dico ma perché non gli ho chiesto questo o quest’altro".

Finita l'intervista alla Fagnani, Bernardini ha chiacchierato con Antolella Clerici che a quel punto ha spiegato di non essere l’ospite giusta per Belve e per questo è difficile che la potremo vedere nel programma. "Io stimo tanto Francesca, la reputo molto brava, sia a fare le domande che ad ascoltare", ha detto la conduttrice di È sempre mezzogiorno e The Voice Kids. "Non mi farei intervistare da lei per un motivo semplice: non sono abbastanza belva. Non ho abbastanza scheletri nell'armadio e non verrebbe fuori un'intervista interessante o quantomeno adatta al suo programma", ha concluso.