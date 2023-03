De Filippi si scatena: "Basta, sei proprio stupida", chi zittisce con una frase

20 marzo 2023 a

Si fa un gran parlare a Uomini e Donne della conoscenza tra il cavaliere Silvio e la solita Gemma Galgani. Passano gli anni, ma la dama di Torino è sempre una grande protagonista del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La sua nuova frequentazione sta suscitando tanta ilarità tra il pubblico, ma anche qualche critica per via del linguaggio crudo che contraddistingue Silvio.

Stando a quanto raccontato, durante l’ultimo incontro avvenuto in una spa, il cavaliere avrebbe fatto una proposta “indecente” alla Galgani: ovvero le ha domandato il permesso di “poterle leccare le gambe”. Una richiesta che ha spiazzato la dama, che ha poi raccontato l’episodio in studio. “È un bel signore - ha dichiarato - molto sportivo. Cosa manca? Il contorno romantico e sentimentale, che non c’è. È tutto proiettato sulla parte fisica, che mi ha un po’ bloccata”.

Maria De Filippi ha spiegato che Gemma soffre un certo tipo di linguaggio, ma Tina Cipollari si è intromessa per uno dei suoi soliti commenti taglienti: “Eh, di forte impatto cosa potrebbe dire? Dammi una carezza? Avrà usato un linguaggio molto crudo…”. La conduttrice ha allora redarguito la sua opinionista, senza però trattenere una risata: “Tina, basta! Per favore, sei proprio stupida”.