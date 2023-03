Massimo Giletti? "Clamorosa trattativa sotterranea": a chi può 'fregare' il posto

20 marzo 2023 a

L'indiscrezione circola da qualche ora e ha trovato più di una conferma: Fabio Fazio potrebbe essere fatto fuori. Addio Che tempo che fa, insomma. Questo quello su cui rifletterebbero i vertici Rai. Ma l'indiscrezione è ben più succosa e tira in ballo anche Massimo Giletti, oggi al timone di Non è l'Arena su La7 e da lunghi anni, ciclicamente, accostato alla Rai per quel ritorno più volte annunciato e altrettanto smentito. Giletti, con Viale Mazzini, chiuse in malo modo.

Sulla vicenda, piove un retroscena di TvBlog, che dà conto del fatto che Giletti "avrebbe intavolato una trattativa con la Rai per un suo ritorno presso le frequenze dell’azienda radiotelevisiva pubblica. Di trattative fra Giletti e la Rai se ne parla ciclicamente, ma stavolta la cosa potrebbe davvero andare in porto", fa sapere il sito specializzato.

Il tutto, però, si intreccia con il possibile addio di Fabio Fazio. Infatti, aggiunge TvBlog: "Qui entra in scena l’aggettivo clamoroso che abbiamo usato nel titolo di questo post, perché Massimo Giletti editerebbe lo spazio della prima serata della domenica su Rai3 al posto di Che tempo che fa. Il contratto di Fabio Fazio con la Rai è in scadenza e si dice che - anche per una questione di semplice eleganza visto quello che potrebbe accadere a maggio - gli attuali vertici di viale Mazzini, precisamente nella figura dell’Ad, non vogliano per ora procedere al rinnovo". E insomma, sullo sfondo ecco l'ipotesi di una staffetta tra Fazio e Giletti, ipotesi che sarebbe al centro di quella che sempre TvBlog definisce "una trattativa sotterranea".