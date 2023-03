Viva Rai 2, Fiorello: "Amadeus? Mi incateno allo scroto del cavallo"

21 marzo 2023 a

a

a

Panico in Rai. A far scoppiare la bomba il caso Lucia Annunziata, che ha detto una parolaccia durante l'intervista alla ministra della Famiglia Eugenia Roccella a Mezz'ora in più. Pare che ora il governo voglia fare dei cambiamenti a viale Mazzini. Secondo un retroscena de La Stampa, Giorgia Meloni vorrebbe partire proprio dall'intrattenimento, sostituendo o ridimensionando tre big come Carlo Conti, Antonella Clerici e Amadeus. Quest'ultimo nome ha letteralmente fatto saltare dalla sedia Fiorello durante la puntata di Viva Rai2 andata in onda questa mattina: "Ma come, sta già preparando il prossimo Festival di Sanremo!".

"Imiti la Meloni?", clamoroso-Fiorello: chi c'è davvero al telefono

"Ci incateneremo allo scroto del cavallo di Viale Mazzini, le manifestazioni in Francia per le pensioni sembreranno roba da boy scout", ha scherzato lo showman siciliano, che poi ha chiamato in diretta Amadeus. "Ho appreso che mi cacciano... Dove andrei se mi mandassero via? Da te, mi metto a fare un quiz per strada, a via Asiago", ha ironizzato allora il conduttore. Poi, quando Fiorello gli ha chiesto se volesse fare un appello alla premier, lui ha commentato: "No, sa cosa fare...".

"Su quel viadotto...". Pupo-choc, Mara Venier sconvolta: a un passo dal suicidio

A fare un appello è stato lo stesso Fiorello che, guardando in camera, ha detto: "Giorgia manda via tutti, ma il mio amico Amadeus non si tocca, se no vi scateno gli ignoti con il binocolone, faremo una manifestazione che in confronto la Francia è niente".