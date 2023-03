Lucia Annunziata, il "caz***" costa caro: cosa sta per accadere

21 marzo 2023 a

Esposto all'Agcom in vista per Lucia Annunziata. La giornalista di Rai 3 è stata protagonista domenica di un clamoroso scivolone di fronte alla ministra della Famiglia Eugenia Roccella, sua ospite a Mezz'ora in più. Sul tema delle famiglie omogenitoriale la giornalista, palesemente schierata contro le tesi del centrodestra, si è lasciata sfuggire un "caz***o" in diretta. Subito resasi conto della imprecazione, la Annunziata si è portata le mani sulla bocca e poi si è "ricomposta", ma la polemica è montata molto velocemente, come facilmente immaginabile.

E' l’Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi a intervenire sul caso annunciando l'iniziativa: oltre all'esposto all'Agcom, anche un incontro al CdA della Rai. "In un programma di informazione della rete pubblica, dove sono presenti ospiti istituzionali e rappresentanti di governo e parlamento, non è tollerabile l’utilizzo di linguaggi scurrili", spiega l’Associazione all’agenzia di stampa Adnkronos. "I termini utilizzati da Lucia Annunziata nel suo sfogo sono forse più adatti a trasmissioni trash come il Grande Fratello, e oltre a essere inopportuni potrebbero rappresentare una violazione delle norme che regolano il servizio pubblico radiotelevisivo".

Per questo l’Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi chiederà di aprire una indagine sulla vicenda per verificare se l’utilizzo di parolacce durante un programma di informazione Rai possa rappresentare una violazione della normativa in materia, anche a seguito dei precedenti legati al Festival di Sanremo 2023 (da Blanco a Fedez e Rosa Chemical).

Da segnalare, sul tema il commento di Paolo Del Debbio, collega della Annunziata e conduttore di Dritto e rovescio, talk del giovedì sera di Rete 4. "A me non interessa la parolaccia, non mi fa effetto una che dice caz***o, non ha detto una bestemmia, ci può stare in un momento di agitazione, diciamo così. Quello che colpisce è che una conduttrice Rai, che può aver legittimamente le sue idee, di fatto è entrata in contraddittorio in modo secondo me fuori dalle righe con un ministro che difendeva la sua politica", sottolinea Del Debbio raggiunto sempre da Adnkronos.