Sofia Goggia alle Iene, "non rompermi i cog***i". Gelato Giletti?

La neve nel cuore è una commedia romantica del 2005. A distanza di quasi vent’anni dalla sua uscita potrebbero girare il sequel: Il cuore nella neve. Il muscolo in questione sarebbe quello di Massimo Giletti, conduttore di Non È L’Arena su La7, che sembrerebbe pulsare ardentemente per una star delle piste da sci, cioè Sofia Goggia. Da settimane il tam tam è sempre più forte e un accenno di verità lo si è già respirato durante l’intervista che Giletti ha rilasciato a Francesca Fagnani nel suo Belve, in cui ha confessato di “amare” la montagna. È già noto, infatti, che sia un frequentatore abituale delle piste di Bardonecchia.

Su DiPiù la storia viene approfondita e, secondo alcune indiscrezioni, il conduttore torinese avrebbe proprio perso la testa per la regina delle nevi italiana. Sulla rivista, addirittura, compaiono alcune foto relative alla scorsa estate, quando entrambi si trovavano a cena nello stesso locale e in giro per le vie di Roma. Di mezza verità in mezza verità, per il momento nessuno dei due ha dato conferma ufficiale di questa lovestory.





Goggia e Giletti, cala il gelo alle Iene: guarda il video



Ha provato a carpire qualche elemento in più Niccolò De Devitiis, inviato de Le Iene, che ha raggiunto la sciatrice proprio a poche ore da un’altra importante gara di discesa libera ad Andorra, dove si è classificata seconda. A precisa domanda "a chi avrebbe dato il suo bacio della buonanotte", lei ha risposto "A nessuno do il bacino della buonanotte, lo do a me stessa” e ha poi aggiunto, cantando Sento le voci… in riferimento alle voci circolate sul suo conto. De Devitiis poi è andato dritto al punto: "Sei fidanzata?". Lei, un po' seccata, respinge al mittente: "No, non rompermi i co***i, c’ho la gara a cui pensare, non fare domande…". Non c’è che dire, per ora sia Giletti sia la Goggia su questa storia hanno già fatto uno slalom gigante.