Ilary Blasi, grosso guaio a Mediaset: "Puzza troppo". Prima della diretta...

23 marzo 2023 a

a

a

L'Isola dei Famosi non è ancora iniziata, che già fa discutere. Colpa di uno dei concorrenti del reality di Canale 5. Stando a quanto trapelato tra i vip sarebbe scoppiata una vera e propria rivolta. Questi - fa sapere il settimanale Nuovo - avrebbero chiesto alla produzione di escludere un naufrago. Il motivo? "Puzza troppo".

Ilary Blasi? Una storia di corna: chi ha fatto fuori dall'Isola dei Famosi

C’è chi ha chiesto l’estromissione dal gioco, chi invece ha minacciato di ritirarsi se ci fosse stato anche lui, costringendo di fatto la produzione ad allontanarlo dal cast. Il nome del concorrente in questione è top secret, ma i rumors parlano di un cantante napoletano con un problema di tipo fisico. Per ora la produzione del Biscione non ha proferito parola.

"Bastian è uscito dall'hotel e...". Ilary Blasi, il gesto che spiega tante cose

Al momento il cast della trasmissione condotta da Ilary Blasi prevede la presenza di Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento, Elga e Serena Enardu, Claudia Motta, Christopher Leoni, Gian Maria Sainato, Giulia Salemi, Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, Cristina Scuccia, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise. Tra questi ci sarebbe dovuta essere Flavia Vento, ma sempre diversi retroscena la danno "scartata" a causa delle frizioni con la conduttrice. La storia è nota: Francesco Totti, secondo Fabrizio Corona, avrebbe tradito la Blasi con la Vento. E per di più a ridosso del matrimonio.