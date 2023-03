Ciao Maschio, Gene Gnocchi: "Cosa non posso più dire", schiaffo alla sinistra

24 marzo 2023 a

a

a

In studio da Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato 25 marzo su Rai 1 di Ciao Maschio, ecco che arriverà Gene Gnocchi, con tutto il carico della sua comicità surreale. Non solo battute, però: al centro dell'intervista il tema della puntata, ovvero i sensi di colpa. Gene Gnocchi, per inciso, sarà ospite insieme a Fabio Canino, giurato di Ballando con le stelle, e all'attore Francesco Procopio.

Nel frattempo filtrano le anticipazioni su quanto rivelato da Gene Gnocchi, che si è anche sbottonato parlando del fatto che non riusciva ad avere dei figli: "I miei spermatozoi avevano un problema", ammette. "Quando non riesci ad avere figli, la colpa è sempre dell’uomo. Cioè, io avevo un problema che non riuscivamo ad averli e mia moglie subito: Devi fare l’analisi del liquido seminale. Sono andato all’ufficio delle analisi liquidi. I miei spermatozoi avevano un problema", ricorda il comico di Fidenza.

Ciao Maschio, altro record per Nunzia De Girolamo: ecco le cifre

In seguito, Gene Gnocchi di figli ne ha avuti ben cinque in due differenti matrimoni. Dunque, nell'intervista punta il dito contro l'imperante politicamente corretto e delle difficoltà che un comico come lui incontra quando impera tale buonismo. Già, perché Gene Gnocchi della satira a tratti anche feroce ha sempre fatto una sua cifra stilistica. E così si sfoga: "Una volta facevi una battuta tranquilla, senza problemi, adesso col politicamente corretto tu ti senti continuamente in colpa - rimarca -. Io prima nel mio spettacolo dicevo che ero stato personal trainer di Brunetta e che avevo sbagliato io perché gli avevo fatto fare troppa pressa. E dicevo anche che Brunetta tutti i giorni alle 9, cascasse il mondo, fa bungee jumping, cioè si lancia dal tavolo della cucina. Ad un certo punto mi son sentito come frenato", conclude Gene Gnocchi