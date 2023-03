Vittorio Sgarbi: "Elly Schlein è bella, credo che..."

24 marzo 2023 a

Vittorio Sgarbi elogia Elly Schlein. Il sottosegretario alla Cultura, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 24 marzo, sostiene che "è piena di energia, è piena di vitalità. È originale nei pensieri. Era la più brava dei consiglieri regionali e secondo me è anche bella, cosa che sembra una battuta forse inutile". E ancora: "Ha una sua grazia alla Modigliani e credo che piacerebbe molto anche a Giorgia Meloni. Credo che potrebbero essere amiche perché hanno determinazione e carattere".

La questione dei capigruppo, prosegue Sgarbi, "mi pare marginale ma farebbe male il Partito democratico a perdere una donna così capace nel momento in cui tra l'altro le figure femminili si allargano alla crisi che sta all'interno di Forza Italia rispetto alla Ronzulli la quale era stata guardata con molto sospetto da molti e anche dalla Meloni". Quindi conclude: "Credo che la Meloni avrebbe più simpatia per la Schlein che per la Ronzulli o che ce l'abbia e che potrebbero dialogare non dico per fare un governo di larghe intese ma perché si può trovare su molti punti un punto d'accordo".