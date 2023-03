Maria De Filippi a Benedetta primavera: caos a Rai 1

25 marzo 2023 a

a

a

Clamoroso a Benedetta Primavera: mezza Mediaset si sposta su Rai 1, alla corte di Loretta Goggi. Sul palco dello show del venerdì sera passano Barbara D'Urso e Maria De Filippi e il pubblico a casa avrà fatto un salto sul sofà, prima di capire chi avevano davvero di fronte, in tv. Non le regine di Canale 5 in carne e ossa, ma l'incredibile imitatore Vincenzo De Lucia, un vero mattatore.

"Non deve farlo": Loretta Goggi nella bufera per un gesto in tv





Il protagonista di Stasera tutto è possibile, a fianco di Stefano De Martino, ha portato dalla Goggi la sua imitazione pressoché perfetta di Queen Maria: in onda, così, è andata una parodia di C'è posta per te. Un suggestivo incrocio Rai-Mediaset che però forse farà storcere il naso a qualcuno a viale Mazzini, visto l'implicito assist alla concorrenza di Cologno Monzese sotto forma di spot indiretto. Tant'è, visto che la De Filippi ormai è un "brand" (anzi, un format) talmente affermato da non avere nemmeno più bisogno di pubblicità.

Loretta Goggi, per lei è finita? Ecco chi arriva a sfidarla...



La finta Maria si complimenta con Loretta per il programma e le chiede se ci siano delle scale per sedersi, come fa sempre nei suoi programmi, da Amici a Uomini e donne. "Purtroppo no, abbiamo solo la scaletta di entrata in scena, oppure ci sono i due gradini del palco", risponde la Goggi un po' imbarazzata. "No, quei due gradini sono troppo bassi, perciò cammino", replica De Lucia-De Filippi, che poi si esibisce nel racconto della "bambina piccolissima" Loretta. "Già a dodici anni faceva cadere tutti ai suoi piedi". Ribatte con autoironia la Goggi: "Sarà stata colpa dell’alitosi".

Quindi, il classico momento della "lettera": "Cara Loretta, sono Temistocle, ci siamo conosciuti alla Freccia Nera. Ci siamo guardati e innamorati dal primo istante. Tu mi hai detto solo 'ciao' ma avevi gli occhi a forma di cuore. Non ci siamo più visti, ma sento che mi hai sempre pensato da quel giorno". In studio spuntano una busta e lo stesso, anziano Temistocle: "Intuisco che deve essere stato un gran bell’uomo - commenta Loretta -, ma non ricordo chi fosse". E il confronto prosegue tra i colpi di tosse del vecchio spasimante e le risate del pubblico, in studio e a casa.