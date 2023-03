Francesca Pascale, "perché è finita con Berlusconi"

25 marzo 2023 a

a

a

"Poi qualcosa è cambiato, che cosa è successo?". La domanda di Lilli Gruber a Francesca Pascale e al suo rapporto con Silvio Berlusconi apre letteralmente "un mondo" a Otto e mezzo, su La7. L'ex compagna del leader di Forza Italia, oggi sentimentalmente legata alla cantautrice Paola Turci nonché attivista per i diritti della comunità LGBTQ, non si nasconde: "Sul piano personale è accaduto a quasi tutte le coppie che finiscono. Quando non si va più d'accordo è importante dividere le strade. Nei confronti di Berlusconi mi unisce un sentimento felice e indelebile".

"Omofobo. Come se un capretto...": gli insulti di Francesca Pascale a Matteo Salvini

"Quello che ho sempre riconosciuto in lui - ricorda ancora la Pascale - è una forte attrazione verso la libertà, un liberale che non ha mai fatto un riferimento nostalgico al fascismo, ci mancherebbe altro, tanto meno posizioni politiche omofobe. Mi ha sempre molto sorpreso il fatto di essere alleato con due partiti, da un lato Fratelli d'Italia la cui stragrande maggioranza di eletti ha nostalgie fasciste, dall'altra Matteo Salvini che di esternazioni razziste ne ha fatte tantissime". Il direttore di Libero Alessandro Sallusti, in collegamento, scuote il capo perplesso.





"Discussioni accese, ecco perché con Silvio è finita". Francesca Pascale dalla Gruber, guarda qui il video

Insulta Salvini? Pascale, show indecoroso e figuraccia: toh, cosa "scorda"

"Sono sempre stata in contrasto con Berlusconi per i suoi alleati, le nostre discussioni sono sempre state accese e anche per questo la nostra relazione è finita. Ma da qui a considerare Berlusconi vicino agli ideali sovranisti riguardo all'omosessualità francamente non me la sento in maniera più assoluta, Berlusconi è sempre stato liberale e diversamente facevo proprio fatica a votarlo, oltre che a diventare la sua compagna".