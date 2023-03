Barbara D'Urso a Domenica In, "tr***e": un caso clamoroso a Mediaset

Roberto Tortora 27 marzo 2023 a

Mediaset finita nel mirino degli hacker. Ad esser preso di mira è il profilo Twitter Qui Mediaset, l’account ufficiale della programmazione del Biscione. E l’attacco è di quelli che fanno male, perché riguarda indirettamente anche la Rai, per la precisione Domenica In. Durante l’ultima puntata, infatti, ospite di Mara Venier è stata Gabriella Labate, moglie del cantante Raf e amica di Barbara D’Urso. Quest’ultima, a sorpresa, è apparsa in un videomessaggio per salutare sia Gabriella sia la Venier con parole dolci. A questo punto, sul profilo Qui Mediaset è apparso un messaggio agghiacciante: “Che cosa antipatica, tr***e mi pare azzeccato Silvy”.

L’indignazione social è montata rapidamente e l’azienda Mediaset, appena accortasi del macello, ha subito tenuto a precisare che qualcuno avrebbe “hackerato” il profilo: “Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disturbo“. Il messaggio, purtroppo, non è bastato e, dopo il tweet riparatore, il profilo Qui Mediaset è stato disattivato dalla piattaforma. L’hackeraggio resta la pista più plausibile per spiegare quanto accaduto, a meno che le credenziali dell’account non siano finite in mani sbagliate o che chi gestisce i social di Mediaset sia incappato in un fatale errore.

Di sicuro, c’è chi se ne approfitta, perché immediatamente è comparso un profilo fake su Twitter, dal nome Qui Mediasett (con le due t finali) e che ha cominciato a diffondere fake news sul Grande Fratello Vip. A quel punto, la vicenda è apparsa chiara. Qualche hacker ha voluto prendersi gioco degli utenti più ingenui, facendo cascare nella rete tante persone. La finalità di tutto ciò è incomprensibile, se non quella di dimostrare, semplicemente, che certi scherzi si possono fare e certe barriere si possono abbattere. Nel frattempo, Qui Mediaset… non c’è più!