Luciana Littizzetto gela Mentana: "Questo cane fuori!"

"Quelli, Mora, sono Nina e Bice, i cani di Mentana e della Fagnani": Luciana Littizzetto ha portato il suo cane a Che tempo che fa, nello studio di Fabio Fazio su Rai 3. E gli ha mostrato la foto dei due cani del direttore del TgLa7. Nei giorni scorsi, infatti, è diventata virale sui social la foto del giornalista che conduce il tg con i suoi due cuccioli dietro il bancone. "Non è interessata giustamente...", ha commentato allora Fazio riferendosi a Mora. "Io pensavo che avessero degli alani, dei pitbull e invece hanno dei cavalier king, guarda che sguardo che hanno... - ha continuato la comica torinese a proposito dei cani di Mentana e Fagnani -. Non sono bellissimi? Hanno lo sguardo un po' anche dello sconforto".

"Ma non è carino parlare degli altri cani davanti al tuo no? Lei è bellissima...", è intervenuto allora Fazio. Ma la Littizzetto ha aggiunto: "Gli umani guardano le notizie al telegiornale su guerra, crollo della Borsa, stagnazione economica e allora girano su 'Mare Fuori', invece i cani lì in studio devono stare tutto il tempo a sentire e pensano 'questo canee fuoriii, questo canee fuoriii'".

All'inizio della trasmissione invece, quando la comica torinese ha fatto il suo ingresso in studio insieme al suo cane, Fazio ha commentato: "Ma vi rendete conto? Entra Luciana Littizzetto con gli stivali dei rockets e con un cane al guinzaglio, ma perché?". "Mentana conduce il tg con due cani perché non sa dove metterli? E io non sapevo dove metterla - ha risposto allora la comica -. Lei è un incrocio tra Cocciante e Vessicchio. Ma dagli una carezza... Volevo fargli salutare Nina e Bice, i cani di Mentana".