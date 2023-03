Giletti-Mentana, il siparietto: "Siamo fuori dalla Rai", "Ci restiamo?"

27 marzo 2023 a

Si è parlato anche della Rai a Non è l'Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti su La7. A un certo punto il conduttore si è rivolto al suo ospite, Enrico Mentana, dicendo: "Gennaro Sangiuliano, il ministro della Cultura, alla domanda: via i partiti dalla Rai?, dice 'è più facile trovare vita su Marte'. Noi siamo fuori no? Però abbiamo comunque un occhio...". A quel punto però il direttore del TgLa7 lo ha interrotto e sorridendo gli ha chiesto: "Ci restiamo?". Il riferimento è probabilmente alle voci di un eventuale passaggio di Giletti nella tv di Stato. Un po' imbarazzato, allora, il conduttore ha risposto: "Dipende, mai dire mai, io da sempre dico quello".

Poi il discorso è tornato sul servizio pubblico: "Il problema della Rai - ha spiegato Mentana - è che gli editori della Rai sono i partiti, com'è possibile liberare la Rai dai partiti se sono loro gli editori? È come dire: facciamo Mediaset senza Berlusconi o La7 senza Cairo, ma è possibile? La Rai ha come editori i partiti, è inutile far finta di non sapere". E ancora: "Io sono entrato al Tg1 nel 1980, non ho mai visto un direttore del Tg1 in urto con Palazzo Chigi... Poi ognuno ha diritto alle sue sintonie, alla sua storia, al suo background".