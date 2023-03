Gerry Scotti sconvolto, il "mostro con le corna": gelo in studio

27 marzo 2023 a

Un "mostro" a Lo show dei record, andato in onda domenica su Canale 5. Diabao, "diavolo" in portoghese, entra in studio e sconvolge Gerry Scotti e i telespettatori. Una storia estrema, quella del brasiliano che ha deciso di farsi impiantare sotto la pelle 33 corna in testa. Una metamorfosi estrema, quella di Michel Praddo (questo il vero nome all'anagrafe dell'uomo), seguita a quelle più tradizionali per così dire di ritocchini chirurgici e tatuaggi.

La sua storia ha impressionato Gerry Scotti, che intervistandolo ha scottalo in silenzio con gli occhi sbarrati. Il "diavolo" Michel, nato a San Paolo del Brasile, ha iniziato la sua modifica corporea tatuandosi le orbite oculari e poi ha proseguito nella sua "ristrutturazione". "Mi sono tagliato il naso e le orecchie, biforcato la lingua, tatuato le gengive". Diabao ha dovuto affrontare momenti molto delicati a livello famigliare, che hanno influito sul suo percorso di vita.

"Mio padre è mancato molto tempo fa. Con mia madre, invece, non ho un rapporto molto stretto". Anche per questo, Michel Praddo si è sentito più libero di poter stravolgere il proprio aspetto in modo così radicale e disturbante. "I miei amici, che sono diventati la mia famiglia, mi amano perché sanno chi sono veramente. Ho anche un nipote, che mi chiama scherzando nonno mostro". Impossibile dare torto al piccolo.