Michelle Hunziker smaschera Gerry Scotti: "Non lo sopporta, con chi sbrocca"

Roberto Tortora 29 marzo 2023

A Striscia La Notizia - il tiggì satirico di Canale 5 - si ricompone una delle coppie più amate: dal prossimo 3 Aprile, infatti, dietro al bancone del tg satirico ci sarà Michelle Hunziker accanto a Gerry Scotti. Per l’italo-svizzera sarà la 19esima edizione consecutiva. Scotti, invece, sabato 8 aprile festeggerà 500 puntate.

I due ormai si conoscono benissimo, amici oltre che colleghi, al punto che la Hunziker, sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni, rivela anche ciò che fa irritare il pur sempre sorridente Scotti: “Gerry non sopporta il rumore. Se qualcuno chiacchiera al telefono dietro le quinte mentre deve concentrarsi o se la musica è troppo alta, lui che è sempre gentile e cordiale con tutti, si irrita”. Nonostante tanti anni a lavoro insieme, i due non hanno mai litigato e la Hunziker lo conferma: “Mai, è impossibile. Abbiamo fatto il militare insieme a Paperissima. Nulla ci può scalfire”.

Gerry Scotti "furioso dietro le quinte". La (clamorosa) gola profonda a Striscia

E, se Gerry Scotti è già nonno di Virginia e Pietro, Michelle Hunziker sta per diventarlo, perché la figlia Aurora, avuta dal matrimonio con Eros Ramazzotti, è prossima al parto: “Non vedo l’ora di spupazzarmi mio nipote. Dopo tre figlie femmine, finalmente un maschietto. Il corredino e la culla sono a posto. Ora sto cercando di capire quali giocattoli piacciono di più ai maschi”. La gioia nel poter condurre Striscia è ben spiegata, infine, da Michelle nel corso dell’intervista, in cui spiega che è un programma imprevedibile e, soprattutto, molto radiofonico: le persone, cioè, possono seguirla anche mentre fanno altro, ascoltandola in sottofondo. E per strada, infatti, la riconoscono anche solo dalla voce. L’appuntamento, quindi, è per lunedì 3 Aprile, ore 20:45, su Canale 5.