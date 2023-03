Maria De Filippi scaricata? "Un pesantissimo addio": chi può lasciare Amici

29 marzo 2023 a

a

a

Girano strane voci su Amici, il celebre programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 ora arrivato alla fase Serale, ossia in prima serata, la più seguita e che decreterà il vincitore di questa edizione. E tra i protagonisti di Amici c'è Raimondo Todaro, ormai volto noto della tv, nel suo passato anche la partecipazione a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci su Rai 1 ovviamente in veste di ballerino. E infatti, ad Amici, è maestro di danza.

Da qualche tempo si rincorrono le indiscrezioni su Todaro, o meglio sul suo imminente addio a Maria De Filippi e al suo programma. Secondo alcuni rumors rilanciati dalla stampa televisiva specializzata, il ballerino e coreografo non avrebbe offerto alcun tipo di prelazione per l'edizione del prossima anno. Ma non solo: nemmeno la conduttrice, la produzione e lo staff avrebbero avanzato alcuna proposta di conferma. E insomma, il cast di Amici il prossimo anno potrebbe essere rivoluzionato.

Si fa già un gran parlare del possibile sostituto: tutti gli inviti portano a Giuseppe Giofrè, attualmente giudice del serale e, la scorsa estate, responsabile per la selezione dei ballerini che sarebbero poi diventati concorrenti del talent. Per ultimo, il fatto che lo stesso Todaro ci ha messo del suo ad alimentare il gossip nelle ultime settimane, mostrandosi piuttosto insofferenete e altrettanto nervoso nel corso delle puntata: diversi allievi, infatti, hanno scelto di cambiare professore. Un malumore che però potrebbe derivare da motivi personali, ossia dalla crisi con Francesca Totta, sua moglie e, proprio come lui, ballerina professionista.