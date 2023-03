Controcorrente, Molteni travolge Furfaro: "Gli unici a fare i corridoi"

30 marzo 2023 a

a

a

Si infiamma il dibattito sul tema dell'immigrazione da Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata del 29 marzo, tra il leghista Nicola Molteni e il fedelissimo di Elly Schlein, Marco Furfaro. In particolare, sulla grave situazione in Tunisia, Nicola Molteni afferma che "il governo ha portato su tutti i tavoli il tema della Tunisia: se non risolviamo la crisi economica e sociale in Tunisia ci sarà un serio ed evidente problema europeo", avverte il sottosegretario al ministero dell'Interno.

"Contatto radio" e prefisso +882: clamoroso, scafista inchioda Ong. Il video-choc

"I temi sono due: battere i pugni sul tavolo dell'Europa ma al tempo stesso serve un principio di realtà che si lega al principio di umanità", lo interrompe il deputato del Pd secondo il quale bisogna sempre accogliere chi è in difficoltà. "La Bossi-Fini in Italia permette un'immigrazione totalmente illegale", prosegue, e "se domani il governo vuole abolirla noi siamo favorevoli".

"La loro responsabilità è totale". Immigrazione, clamoroso: D'Amico fa godere Meloni

Ma Nicola Molteni insiste sulla necessità di arginare il fenomeno dell'immigrazione. "L'Italia è l'unico paese in Europa che fa corridoi umanitari", premette il sottosegretario agli Interni. Attenzione però, sottolinea, "l'accoglienza non può essere illimitata, tutta l'Africa in Italia non ci sta. Tanta accoglienza genera una pessima integrazione e chi non scappa da guerre deve essere rimpatriato". Insomma, l'immigrazione può essere consentita soltanto nella legalità.