Fiorello, "vi denuncio". Viva Rai 2, chi lo ha minacciato

Viva Rai 2! Non per gli abitanti di via Asiago, stufi di avere baccano ad ogni alba della settimana. Il programma, infatti, va in onda alle 7:15, ma fin dalle 6:30 comincia a crearsi confusione, tra preparativi e folla di curiosi. E, soprattutto, Fiorello stesso che arriva quando apre il bar e chiacchiera con i primi arrivati. Lo conferma lo stesso Fabrizio Prolli in un’intervista a Fanpage.

L’ex professionista di Amici ha confermato le voci che circolano sull’esasperazione di coloro che vivono nei pressi dell’ormai celebre “glass” di Fiorello: “La gente si affaccia alla finestra e protesta”. Il coreografo ha poi aggiunto che il portiere che sta al palazzo di fronte strilla alla produzione di continuo: “Siamo fortunati perché non abbiamo avuto robe gravi. Però qualcuno è sceso in ciabatte dicendo di volerci denunciare. Poi tutto si è risolto”.

Prolli ha, poi, messo a confronto Fiorello e Maria De Filippi, due personaggi apparentemente lontani, eppure accomunati dall’essere due grandi lavoratori, i primi ad arrivare in studio e gli ultimi ad andarsene, capaci di informarsi su tutto: costumi, coreografie, musiche, testi etc.: “Lavorare con lui è come stare ad ascoltare un Dio. Ha questa forza di improvvisazione. Ho lavorato con tante persone dello spettacolo ma lui ha una marcia in più. A telecamere spente – spiega Prolli – Fiorello è come lo vedete: un pazzo, un folle. Lui arriva con la Vespa, si ferma non noi, gli piace chiacchierare, ci offre la colazione”. Il coreografo poi scherza sui balli che gli artisti del programma fanno mezzi nudi per strada, al freddo della mattina: “Ormai hanno sviluppato gli anticorpi, io da novembre, e non dovrei dirlo per scaramanzia, non ho mai preso un raffreddore né avuto la febbre”.