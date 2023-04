Verissimo, Piccolo G lascia Silvia Toffanin di sasso: "Troppo grande per me"

01 aprile 2023 a

Su il sipario, come ogni sabato pomeriggio ecco Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5. E tra gli ospiti della puntata di sabato 1 aprile, ecco Piccolo G, alla nascita Giovanni Rinaldi, fresco di eliminazione da Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi.

E insomma Piccolo G ha ripercorso la sua avventura nel talent-show della rete ammiraglia Mediaset, sbottonandosi in particolare sul legame con Federica Andreani: i due ragazzi, nel corso di Amici, hanno sentito un sentimento reciproco, insomma non si trattava di una semplice amicizia. Dunque la frequentazione, anche se non è stato tutto semplice, tanto che in certi momenti hanno messo profondamente in discussione il loro rapporto.

Piccolo G, di Macerata, spiega alla Toffanin: "All’inizio non capivamo cos’era. Non era un’amicizia, poi abbiamo capito che c’era l’innamoramento". Quindi la conduttrice ha chiesto al suo giovane ospite di provare a definire in modo più preciso il suo legame con Federica. E lui: "C’è stima, fiducia e rispetto. L’amore è una parola troppo grande per un Piccolo G, ma spero di riuscire a dire un giorno che si tratta di amore".

Parole pesanti, anche piuttosto profonde. Insomma, Piccolo G, meritoriamente, mostra di voler usare con parsimonia una parola importante come "amore". Una presa di posizione che ha stupito Silvia Toffanin, che però ha mostrato di apprezzare e condividere.