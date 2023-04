Maria De Filippi demolisce Alessandra Celentano: "Sempre una lagna?"

02 aprile 2023 a

Esplode una feroce polemica su Alessandra Celentano dopo l'ultima puntata di Amici 22, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La maestra di danza classica, infatti, ha perso nuovamente le staffe, il tutto durante la prima prova della seconda manche, dove si sono sfidate Maddalena e Isobel nel guanto di sfida proposto proprio dalla Celentano sulla sua personalità.

E così, la Celentano ha speso parole molto pesanti sull'allieva nella lettera, tanto che Maddalena si è detta esausta per i continui insulti ricevuti. E a quel punto la Celentano è partita in quarta: "Tu sei sempre una lagna, stai sempre a lamentarti". A quel punto la De Filippi ha fatto però notare alla Celentano che la ballerina aveva parlato per la prima volta nella puntata. Anche Lorella Cuccarini ha difeso la ragazza: "Ma sei dittatoriale", ha affermato riferendosi alla Celentano.

Dunque il clima si è scaldato assai. Anche Cristiano Malgioglio ha detto di aver trovato fuori luogo la lettera, dunque la Cuccarini ha affermato di essere d'accordo con Malgioglio. E la Celentano ha sborccato ancora, intimandole di non intromettersi. Durissima la Cuccarini: Tu non fai parlare mai nessuno, nemmeno i giudici. Ogni tanto pure tu sei una lagna e smettila. Scusa Maria ma quando ci vuole ci vuole". Tensione davvero alle stelle.