Giletti sconvolge il sindaco: "Denunciato, lei lo sa?"

Non è l'Arena torna a parlare di Matteo Messina Denaro. Nella puntata di domenica 2 aprile su La7 la troupe di Massimo Giletti si reca a Campobello di Mazara, dove viveva il boss mafioso. Qui sembra che Messina Denaro si muovesse liberamente e gli stessi abitanti della zona non apprezzano le domande rivolte loro dagli inviati. Giletti, in puntata, si sofferma sul racconto di un testimone secondo cui in una villa a Palermo si sarebbero svolti festini a cui partecipavano politici, imprenditori e a volte lo stesso Messina Denaro.

A quel punto a parlare ai microfoni arriva niente di meno di Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello. "Il suo comune è stato sciolto due volte per infiltrazioni mafiose. Messina Denaro aveva il suo feudo a Campobello, si sentiva protetto", ricorda il conduttore che a quel punto gli dà in diretta una notizia, ossia che "esiste una denuncia sul suo assessore". Notizia di cui il primo cittadino non ne è a conoscenza. "Molto strano - replica Giletti - che risulti a me, non a lei".

Ma non finisce qui, di fronte all'incalzare del giornalista, Castiglione aggiunge: "Il sindaco che è stato arrestato nel 2012 è stato assolto. Il mio assessore? Cercherò di prendere nota, sto apprendendo ora la notizia. Non conosco il fatto". "Nemmeno io - prosegue Giletti -. Non so cosa abbia fatto, ma dalla mia fonte sembra che si riferisca a una serie di atti non corretti fatto in funzione della sua attività, del suo lavoro. Comunque - conclude - sono qua e posso dare replica all'assessore. Sono disponibile ad ascoltare, poi sarà lei a verificare". "Sarà - promette il sindaco - la prima cosa che faccio domani mattina".