Selvaggia Lucarelli, pizzino a Milly Carlucci: "Conosco il mio valore. Ma..."

03 aprile 2023 a

a

a

Nonostante la nuova edizione di Ballando con le stelle sia ancora lontana, nelle ultime settimane si fa un gran parlare di possibili sconvolgimenti nel cast, soprattutto per quanto concerne la giuria, che è ormai la stessa da anni. A essere a rischio, come ormai si vocifera da anni, sembrerebbe essere soprattutto Selvaggia Lucarelli, che nell’ultima edizione è stata al centro di parecchie polemiche, alcune anche accese.

"Le novità sono clamorose": Rai, chi sgancia la bomba su Milly Carlucci

La giornalista ha deciso di rispondere al chiacchiericcio delle ultime settimane sul proprio profilo Instagram: “Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita, figuriamoci in tv”.

"Veleno contro la Fagnani, ecco perché rosica": una bomba su Selvaggia Lucarelli

Insomma, la Lucarelli è rimasta sul vago ma ha lasciato intendere che non si strapperebbe i capelli se dovesse essere silurata dallo show di Milly Carlucci. Anzi, a perderci forse sarebbe di più Ballando, dato che la Lucarelli fa parecchio rumore ed è quindi uno dei membri più importanti del cast. Attualmente la giuria è composta, oltre che dalla giornalista, da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.