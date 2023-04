Paolo Brosio, il dramma della madre lo colpisce in diretta tv: "E io sono qui a 500 km"

Claudio Brigliadori 05 aprile 2023 a

«Corri da tua mamma, Paolo». I tele-dipendenti più incalliti ricorderanno Anna Brosio, stagionata ed effervescente protagonista dei primi eroici tempi di Quelli che il calcio. Era la mamma di Paolo Brosio, all’epoca inviato-punching ball di Emilio Fede davanti al Palazzo di giustizia di Milano. Dopo la sbornia calcistica, la signora Anna si è ritirata a vita privata mentre il figlio ha imperversato tra locali notturni e salotti televisivi pomeridiani. Dal peccato alla fede, per una parabola vissuta (pericolosamente) davanti alle telecamere.

E oggi le strade di Paolo e Anna si riallacciano di nuovo in diretta a Mattino 5. Federica Panicucci si collega con Brosio a Trevignano per parlare della (presunta) veggente Gisella Cardia. Il giornalista però sembra distratto, un po’ assente. «Stai guardando il cellulare Brosio? Ti ha scritto la veggente?». La Panicucci scherza ma il collegamento vira subito al peggio: «No, sono molto triste perché mia mamma non è stata bene, e io sono qua. Sono angosciato, quindi non c’entra niente. Purtroppo è in ospedale».

Come suol dirsi, cala il gelo. La signora Anna compirà 102 anni tra una manciata di giorni. «Vogliamo bene alla tua mamma ultracentenaria, la abbracciamo calorosamente», quasi si scusa la Panicucci. Parole che intristiscono ancora di più il suo ospite: «Io sono qua a 500 km di distanza ed è ricoverata nel reparto di medicina d’urgenza all’ospedale Versilia. Io sono veramente triste e angosciato, però sono qui a lavorare». Federica lo rincuora idealmente: «Corri da tua mamma». A quel punto un altro ospite del talk mattutino di Canale 5, Don Patrizio, promette di fare un regalo allo sfortunato Paolo: «Dedicherò una messa a tua madre, qui da Malta».