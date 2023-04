Ilary Blasi ci resta secca: "Voglio Noemi Bocchi!", clamoroso all'Isola

11 aprile 2023 a

Ormai mancano pochissimi giorni alla prossima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality che condurrà Ilary Blasi su Canale 5. Un programma molto chiacchierato, soprattutto per il "repulisti" preventivo imposto da Pier Silvio Berlusconi, il quale ha chiesto di ridurre ai minimi termini il trash nelle sue trasmissioni, richiesta piovuta dopo aver assistito a qualche eccesso di troppo nel corso dell'ultima puntata del Gf Vip.

E così, a mettere ulteriore pepe su un'Isola dei famosi che già si preannuncia particolarmente "attenzionata", ecco piovere la provocazione di Vladimir Luxuria, la quale parla del reality di cui è opinionista: "Farei naufragare lei!", afferma riferendosi niente meno che a Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti. "Sarebbe una grande sfida per Ilary Blasi riuscire a mantenere l'aplomb", afferma Luxuria.

Già, incredibile ma vero: l'opinionista dell'Isola, Vladimir Luxuria, propone come naufraga Noemi Bocchi, de facto rivale in amore della conduttrice, Ilary Blasi. Pura provocazione, certo, ma chissà cosa ne pensa Ilary. Per certo, sarebbe un'accoppiata che in termini di share potrebbe offrire risultati pazzeschi. Accoppiata però, per ovvie ragioni, impossibili.

Dunque, Luxuria ha parlato anche della separazione tra Blasi e Totti, affermando che cercherà di mantenere la promessa, ossia di non provocare la conduttrice sulla vicenda, cercando di scordarsela in toto. Lo scorso anno, mentre la Blasi era già in onda, le voci sulla crisi si rincorrevano a più latitudini, ma all'Isola ovviamente non se ne era mai parlato. Certo, lo scenario ora è profondamente diverso, ma si suppone che Ilary Blasi non abbia grande piacere nel parlare di una vicenda molto tormentata e dolorosa. Luxuria riuscirà a mantenere la promessa? Ai posteri l'ardua sentenza.