Pier Silvio Berlusconi, le 5 teste che ha fatto saltare: fuori i nomi

Ormai alla nuova stagione dell'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5, manca davvero pochissimo. Un'edizione dell'Isola di cui si è già parlato molto, in particolare per il "diktat" di Pier Silvio Berlusconi, che dopo alcuni eccessi visti al Gf Vip avrebbe chiesto di abbassare l'asticella del trash un po' in tutte le trasmissioni.

E così, a ridosso del via dell'Isola - la prima puntata il prossimo 17 aprile - ecco che alcuni nomi dei naufraghi sarebbero stati depennati: ne restano 16 e, nel dettaglio, ne sarebbero saltati cinque che secondo quanto si è appreso avevano chiuso le trattative con il programma.

Tra chi non andrà in Honduras ecco Gianmarco Onestini, fratello dell'ex tronista Luca. E ancora, Elga e Serena Enardu, dunque Luca di Carlo (il fidanzato di Ilona Staller) e Gian Maria Sainato, che animò la prima edizione di Riccanza.

Questi cinque, dunque, i "fatti fuori" da Mediaset per volontà di Pier Silvio Berlusconi. A confermare il diktat dei vertici del Biscione, recentemente, ci ha pensato anche Dagospia, che ha dato conto dell'allarme suonato a Cologno Monzese, dove non si vuole spingere troppo l'acceleratore su gossip e trash. Eppure, i nomi "tagliati" all'ultimo, pare che potrebbero anche essere ripescati. L'Isola dei Famosi è infatti un programma caratterizzato da infortuni, squalifiche ed abbandoni, un po' come tutti i reality. Ragione per la quale il ritorno di qualcuno di quei cinque nomi non può essere del tutto escluso.