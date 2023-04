Chiara Gridaudo, "ha detto Hitler!": figuraccia della piddina da Veronica Gentili

15 aprile 2023 a

Qualche settimana fa Elly Schlein aveva difeso le ragioni degli eco-teppisti che avevano appena vandalizzato Palazzo Vecchio a Firenze. E Chiara Gribaudo, fedelissima della segretaria nominata vicepresidente del Pd, segue l'esempio della leader montando su tutte le furie a Controcorrente - Prima serata, il talk condotto da Veronica Gentili su Rete 4. A farla infuriare il senatore Lucio Malan, senatore di Fratelli d'Italia, che avrebbe pronunciato la parola "Hitler". Peccato che l'onorevole ex forzista avesse parlato di "internet" e quella della Gribaudo si sia dunque rivelata una colossale (e virale) figura di palta.

"Questo è il linguaggio di Internet, il linguaggio social - spiega Malan difendendo i toni durissimi di Giorgia Meloni contro gli eco-vandali -. Io trovo il provvedimento giusto, su un giornale di sinistra in cui questi signori che pensano di salvare l'ambiente danneggiando opere d'arte vengono paragonati a Rosa Parks, la donna dicendo che anche la loro è disobbedienza civile. Solo che lei disobbediva a una legge ingiusta".

"Ma basta!". L'ecoteppista provoca e Lenzi gli urla in faccia: sbranato | Video

La Gribaudo ascolta facendo smorfie, poi prende la parola per la sua intemerata: "Mi dispiace che abbia detto le cose che ha detto sul linguaggio da usare sui social, stiamo parlando della presidente del Consiglio e potrebbe usare altri linguaggi". "Quando farà lei la presidente del Consiglio userà un altro linguaggio", ribatte Malan. "Per carità, è lei che ha parlato di linguaggio da Hitler, l'ho sentita. Se sui social dobbiamo usare toni da Hitler, francamente...", prosegue la Gribaudo. Attimi di gelo in studio. "Chi ha detto Hitler? Se l'è inventato lei, ha qualche problema, si vede che ha qualche particolare inclinazione...", se la ride Malan. "In-ter-net, ha detto internet", correggono la Gribaudo, che chiude il caso con un sorriso piuttosto scocciato: "Ho capito male, va bene?". E Malan, sottovoce, chiosa: "Se l'avessi detto io...".