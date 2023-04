Amici, "questa foto...": pure lacrime, il messaggio a Maria De Filippi

16 aprile 2023 a

Momenti di pura emozione ad Amici, il programma di Maria De Filippi, nella puntata del Serale in onda su Canale 5 sabato 16 aprile. Emozioni anche prima del via, quando uno dei tre nuovi giudici, Giuseppe Giofrè, ha voluto spendersi in una speciale dedica tutta alla conduttrice.

Il ballerino, nato proprio nella scuola Mediaset, da quest'anno affianca Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Partecipò ad Amici all'11esima edizione, successivamente iniziò una folgorante carriera. Oggi ha 30 anni e ha collaborato con personaggi del calibro di Jennifer Lopez ed Ariana Grande.

Un successo enorme. Ma Giofrè non scorda da dove arrivi, quel successo. E così, poco prima della puntata, ecco che su Instagram ha postato una foto della serata, scatto che mostra la De Filippi seduta sul bordo della poltrona di Giofrè, a cui posa una mano sulla spalla. A corredo, il ballerino ha scritto: "Questa foto racchiude 12 anni. Mi hai visto crescere e ti voglio un bene dell’anima". Un ringraziamento vero, sentito, profondo, che poi Giuseppe Giofrè ha ribadito anche nel corso della puntata.