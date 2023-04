Amici, il lutto che tormenta Malgioglio: "Non hanno più senso le feste"

15 aprile 2023 a

a

a

Tra gli assoluti protagonisti di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e arrivato ora alla fase del Serale (in onda questa sera, sabato 15 aprile, sulla rete ammiraglia Mediaset), c'è per certo Cristiano Malgioglio, l'istrionico paroliere che nello studio della De Filippi porta allegria, ironia ma anche la sua enorme competenza artistica.

E proprio nel giorno della puntata, ecco che Malgioglio si concede in un'intervista a Diva e Donna, dove parla di Amici, ma anche di se stesso. E parla soprattutto della malinconia che lo tormenta, anche se magari nessuno se lo sarebbe aspettato, e di come il programma e il fatto di essere amato da un pubblico giovane lo aiuti a scacciare cattivi pensieri.

Al rotocalco, Malgioglio confessa: "Ripenso a tutta la mia famiglia che ora non c’è più. Non mi sono mai rassegnato ai lutti". E ancora, confessa: "Per me ora non hanno più senso le feste".

"Chi eliminano stasera da Amici": c'è il nome, un rovinoso spoiler

Dopo le confessioni private, ecco che si spende su Maria De Filippi, alla quale si dice essere "molto legato". Poi Malgioglio aggiunge che lui e la conduttrice non si sono mai frequentati molto e che il loro legame e la loro stima è legata a un aspetto professionale. E ancora, sulla De Filippi aggiunge: "Mi piace quando con le mie domande riesco a regalarle un sorriso in mezzo al dolore che sta attraversando da quando tutti abbiamo perso Maurizio Costanzo", conclude Cristiano Malgioglio.