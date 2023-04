Ilary Blasi dalla Toffanin, "non è il momento". Totti? Per chi finisce malissimo

16 aprile 2023 a

Non parla, Ilary Blasi, e i telespettatori di Verissimo e gli appassionati di gossip saranno rimasti delusi. L'amica Silvia Toffanin la accoglie in studio e molti fremono: le anticipazioni del programma di Canale 5 lasciavano intuire che la Blasi avrebbe rilasciato dichiarazioni scottanti, se non addirittura "tombali" su Francesco Totti, l'ex marito con cui è in corso una non facile trattativa in tribunale per il divorzio.

Come noto entrambi, dopo una crisi lunga mesi e l'annuncio ufficiale della rottura, pochi mesi fa, si sono già rifatti una vita: lei con il bellimbusto tedesco Bastian Mueller, lui con la bella Noemi Bocchi. Ma tra i due ex coniugi restano molti veleni e ripicche, riguardandi anche soldi, borse e Rolex. Una Guerra dei Roses in salsa Roma-Mediaset che sta facendo scatenare i cronisti di rosa.

"Ti vedo un po' preoccupata", ha esordito la Blasi con la Toffanin, che ha replicato: "Non possiamo fare finta di niente prima di iniziare. Tu domani torni con l'Isola dei famosi - ha proseguito la conduttrice di Verissimo -. So che da casa la gente si sta aspettando che io adesso inizi a farti tutte le domande sulla tua separazione. Ma dobbiamo dire che non è il momento. Per cui lo faremo quando sarà il momento giusto". E Ilary, che con la Toffanin ha condiviso l'esperienza giovanile come Letterina nel quiz Passaparola, ha ringraziato.