Verissimo, terremoto-Bruganelli: "Come Totti e Blasi?". Lei e Bonolis...

A Verissimo era attesa Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che avrebbe dovuto presentarsi da Silvia Toffanin nello studio di Canale 5 a pochi giorni dalle voci rilanciate da Dagospia circa la sua definitiva rottura con Bonolis. L'intervista poi è saltata e sempre Dago ha ipotizzato che la ragione fosse dovuta proprio all'emergere della crisi di coppia, dai due diretti interessati smentita in modo secco.

Secondo Dagospia, addirittura, "l'annuncio ufficiale arriverà a Verissimo", scriveva il sito prima della defezione della Bruganelli. Dunque la smentita della moglie di Bonolis: "Sarò a Verissimo, sì, ma insieme a mia figlia Adele". E niente rottura con Paolo. Il sito diretto da Roberto D'Agostino, però, ha rilanciato, sostenendo che la separazione sia imminente.

E così, ora, ecco ancora ri-scendere in campo Sonia Bruganelli, che su Twitter fa sapere: "Sereni, la mia ospitata con Adele a Verissimo era prevista per la prossima settimana, e ci sarò". Ma non finisce qui. Perché sempre su Twitter, ecco che il giornalista Giuseppe Candela le scrive: "Sonia, dai. Sappiamo ma tu ricordati se serve lo schema Totti/Blasi: video con offese ai giornalisti, mer*** in tv contro la stampa, amore e fedeltà. Poi tra qualche mese Ansa o Adn. Ma solo se serve eh perché questo grande amore deve resistere! Tifiamo tutti per voi", ha cinguettato.

Segue altra dura replica della Bruganelli: "Noi non faremo mai tutto ciò. Fosse solo che gli avvocati costano troppo, se mai fosse,ci salutiamo con un abbraccio e alla prossima. CASOMAI EH!!!", ha concluso Sonia Bruganelli. Chiaro il messaggio: non faremo mai come Ilary Blasi e Francesco Totti e no, nessun divorzio o separazione all'orizzonte. Almeno fino al prossimo colpo di scena.