Myrta Merlino, "e se lo fanno apposta?": Repubblica, sospetti sulla prima pagina choc

"E se la politica lo facesse apposta?". Myrta Merlino ascolta le parole di Francesco Lollobrigida e quelle di Elly Schlein, legge la prima pagina di Repubblica e allarga le braccia. Nella sua copertina a L'aria che tira, la conduttrice di La7 instilla il dubbio che sulle frasi del ministro dell'Agricoltura e numero 2 di Fratelli d'Italia, che ha parlato di "sostituzione etnica" in relazione alle politiche del governo su immigrazione clandestina, lavoro e azioni di sostegno a famiglia e natalità, si stia imbastendo nelle ultime ore un grande can can polemico con un unico risultato: sviare l'attenzione degli italiani dai veri problemi. Il Pnrr, per esempio. O una opposizione allo sbando e sfilacciata, senza temi, e che azzanna solo su fascismo, razzismo e dintorni.

"Il termine sostituzione etnica è brutta - sottolinea la Merlino - rimanda al complottismo suprematista e alla teoria folle del piano Kalergi". Su proprio questo punto hanno picchiato, e non è un caso, sia il Pd sia Repubblica. La segretaria dem Elly Schlein ha parlato prima di "leggi balorde" a proposito di Dl Cutro e stato di emergenza, poi di "suprematismo bianco" a proposito di Lollobrigida. A Otto e mezzo Marco Travaglio, direttore del Fatto quotidiano maitre-à-penser del "contismo", ha definito la premier Meloni e Lollobrigida "due clown" che fanno "solo porcate".

E a Repubblica scappa la frizione (o forse in redazione non aspettavano altro) e titola in prima pagina "La difesa della razza", che evoca Fascismo e Ventennio. Non è un caso che la professoressa Di Cesare, poche ore prima, dagli studi DiMartedì ha definito il ministro di FdI addirittura "un governatore neo-hitleriano". Al 25 aprile manca meno di una settimana: sarà lunga, lunghissima.