Israele, sì al piano su Gaza. Schlein: "Disegno criminale, Netanyahu va fermato"

Si tratta di un piano graduale, che prevede la conquista di ulteriori territori dell'enclave palestinese. Lo riferisce un funzionario israeliano coperto dall'anonimato. Israele controlla già circa la metà del territorio di Gaza, compresa una zona cuscinetto lungo il confine con Israele e tre corridoi che corrono da est a ovest lungo la striscia. Il via libera al piano è giunto all'indomani dell'annuncio israeliano della mobilitazione di decine di migliaia di riservisti per l'espansione delle operazioni a Gaza, che secondo Israele ha lo scopo di aumentare la pressione su Hamas affinché negozi un cessate il fuoco più in linea con le condizioni di Tel Aviv.

Il piano di Israele per "espandere l'offensiva" a Gaza è una nuova bomba in Medio Oriente. Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato all'unanimità un piano per espandere le operazioni militari nella Striscia. Secondo il quotidiano Haaretz, il gabinetto ha approvato anche un piano per consentire l'ingresso di aiuti umanitari e la loro distribuzione nella Striscia di Gaza tramite aziende private. Le fonti sentite da Haaretz hanno precisato che il piano per la ripresa degli aiuti ha avuto il voto contrario del ministro per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir .

Le Nazioni Unite hanno respinto il piano approvato da Israele perché "viola i principi umanitari fondamentali e sembra concepito per rafforzare il controllo sui beni di prima necessità come tattica di pressione, nell'ambito di una strategia militare". In una nota, l'Ufficio Onu per gli aiuti umanitari (Ocha) ha definito questo piano "pericoloso", perché "spinge i civili in zone militarizzate per avere le razioni, minaccia vite umane, comprese quelle degli operatori umanitari, consolidando ulteriormente allo stesso tempo lo sfollamento forzato". "Il Segretario Generale delle Nazioni Unite e il Coordinatore dei Soccorsi di Emergenza hanno chiarito che non parteciperemo ad alcun programma che non rispetti i principi umanitari globali di umanità, imparzialità, indipendenza e neutralità - prosegue la nota - nel Territorio Palestinese Occupato, i responsabili di tutte le entità delle Nazioni Unite e delle organizzazioni non governative che fanno capo all'Humanitarian Country Team hanno ribadito all'unanimità questa posizione. L'azione umanitaria risponde ai bisogni delle persone, ovunque si trovino".

L'Unione europea si dice "preoccupata per la prevista estensione dell'operazione delle forze armate israeliane a Gaza, che causerà ulteriori vittime e sofferenze alla popolazione palestinese. Esortiamo Israele a esercitare la massima moderazione. L'Alta rappresentante ha chiarito che la ripresa dei negoziati era l'unica via da seguire. E' essenziale il ritorno al cessate il fuoco, che porterà al rilascio di tutti gli ostaggi e alla cessazione definitiva di tutte le ostilità", ha dichiarato il portavoce dell'Ue per la Politica estera, Anouar El Anouni, nel briefing quotidiano con la stampa.

Durissime le reazioni da parte della sinistra italiana. "Quello che Netanyahu sta portando avanti è un disegno criminale, non ci sono altre parole per definirlo e si deve fermare. La comunità internazionale e il governo italiano devono fare tutto ciò che è in loro potere per fermare questo disegno di occupazione totale e di deportazione forzata dei palestinesi da Gaza", sono le parole di Elly Schlein parlando con i giornalisti al Nazareno. "Bisogna far sì che tutti gli aiuti umanitari arrivino a una popolazione stremata da un massacro che è in corso da troppo tempo", sottolinea la segretaria del Pd. "Con il M5s e Avs - ricorda ancora Schlein - abbiamo già depositato una mozione unitaria che chiede al governo impegni precisi in questa direzione. Noi chiediamo il cessate il fuoco immediato, la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, chiediamo di far avere tutti gli aiuti umanitari necessari, chiediamo le sanzioni per il governo israeliano, chiediamo davvero che si faccia un passo avanti verso il riconoscimento dello stato di Palestina perché - rimarca Schlein - anche i palestinesi come gli israeliani hanno pieno diritto a uno stato in cui vivere in pace e in sicurezza".