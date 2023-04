Striscia la Notizia, Napoli-Milan? "Guarda bene": il segreto di Gerry Scotti

19 aprile 2023 a

a

a

"Come stai? Guardami un po', sei contento?": Michelle Hunziker lo ha chiesto a Gerry Scotti a Striscia la Notizia in riferimento alla partita di Champions League che ieri ha visto trionfare il Milan sul Napoli. Il conduttore, tifoso rossonero, ha risposto: "Sono normalmente contento". Ma la collega lo ha stuzzicato: "Non fare il ganassa, non fare quello modesto". "Lo dico, va bene - si è arreso quindi Gerry - ieri sera al Milan è andata bene, però sono anche dispiaciuto perché mi sarebbero piaciute una semifinale e una finale tutte italiane".

Gerry Scotti e Michelle Hunziker a Striscia la Notizia

Gerry Scotti lascia Mediaset? La frase che scatena il panico a Cologno Monzese

In un secondo momento, comunque, il conduttore ha voluto fare una precisazione: "Io sono sportivo però quando si è in campo si è in campo, io ho messo il mio zampino, i più attenti hanno notato una cosa, te lo devo far vedere al Var. Guarda bene", ha detto rivolgendosi alla Hunziker. A quel punto è partita la clip del gol del Milan. E sul viso di Leao è comparsa la faccia di Gerry grazie a un abile fotomontaggio". "Ma ci sei tu e pure emozionato", ha commentato la conduttrice svizzera. E Scotti ha chiosato: "Ero io, un gol che voglio dividere al 50% con Leao".