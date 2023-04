Striscia la Notizia, Hunziker umilia la piddina Gribaudo: "Che figura di mer***!"

20 aprile 2023 a

a

a

Una figura di palta di quelle rare, di quelle da riderci per mesi. Stiamo parlando della figuraccia di Chiara Gribaudo, piddina fedelissima di Elly Schlein, a Controcorrente, il programma di Rete 4 condotto da Veronica Gentili. Una figuraccia di cui si è occupata anche Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 che nella puntata in onda mercoledì 19 aprile non ha potuto fare a meno di spargere un poco di sale sulla ferita aperta dalla figuraccia della Gribaudo.

Ma procediamo con ordine. A Controcorrente si parlava dei cosiddetti "ecovandali", il tutto nel giorno in cui il governo Meloni aveva introdotto nuove multe e sanzioni. E la Gentili presenta il tema: "Si parla tanto degli ecovandali per cui sono state inasprite regole, sanzioni e multe. E Giorgia Meloni ha festeggiato la notizia sui social con un post dal sapore etico quasi. Guardiamolo intanto. Tono epico, quasi alla Games of Thrones, non staremo esagerando?".

"Guarda bene": Napoli-Milan? Il segreto di Gerry Scotti a "Striscia"

A risponderle ecco Lucio Malan, senatore di Fratelli d'Italia, che ridimensiona la Gentili: "Ma questo è il linguaggio di internet...". Peccato che la Gribaudo - tradendo l'ossessione per fascismo e nazismo del pd - capisca "Hitler" al posto di internet. E parta in quarta con uno strepitoso delirio: "Guardi mi spiace se ha detto quello che ha detto sul linguaggio dei social. Stiamo parlando della presidente del Consiglio. Lei ha detto che si usano questi toni da Hitler!", afferma indignata. Malan, da par suo, replica ridendole in faccia.

Ecco, tutto ciò è stato nuovamente mostrato come detto in premessa da Striscia la Notizia. A raccontare il tutto la voce fuori campo di Michelle Hunziker, che picchia durissimo contro la Gribaudo: "Ma no! Malan ha detto Hitler? Riavvolgiamo: ha detto internet, quale Hitler! Ha preso fischi per fiaschi e mosche per moschetti. E allora a questo punto chiediamo a Emilio Führer cosa ne pensa di questo qui prop quo", conclude la Hunziker introducendo la consueta clip di Emilio Fede che esclama "che figura di mer***". Proprio quella rimediata dalla Gribaudo.

Striscia la Notizia, Hunziker demolisce Gribaudo: il video