Striscia la Notizia contro Formigli: "Giletti? Che figura di mer***"

15 aprile 2023 a

a

a

La vicenda è esplosa in modo dirompente: si parla dell'improvviso stop a Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti sospeso da La7 e da Urbano Cairo con una decisione improvvisa e clamorosa. Un fulmine a ciel sereno. Uno stop a cui stanno seguendo illazioni, indiscrezioni, accuse reciproche, polemiche e querele. Insomma, un caso di primissimo piano.

Peccato che qualcuno lo "scordi". E quel qualcuno è Corrado Formigli, che a PiazzaPulita in onda su La7 giovedì sera, ossia il giorno in cui è uscita la notizia della sospensione di Non è l'Arena, non fa alcun tipo di accenno alla vicenda. Una circostanza che non è sfuggita a molti, compresa Striscia la Notizia, il tiggì satirico di Canale 5 che al silenzio di Formigli ha dedicato un servizio nella puntata di venerdì 14 aprile.

A raccontare la vicenda ecco Gerry Scotti, il quale fa notare come Formigli abbia aperto la puntata di PiazzaPulita con un "pippone" sulla libertà di stampa, o meglio sul fatto che Matteo Salvini e Giorgia Meloni, così come tutti gli esponenti di Lega e Fratelli d'Italia, rifiutino di prendere parte alla trasmissione più faziosa e schierata del panorama televisivo italiano. E ancora, Striscia ricorda come dopo il monologo di Formigli sia entrato in studio Massimo Giannini, direttore de La Stampa, e anche da parte sua nessun accenno all'affaire-Giletti.

"La verità a cui l'Italia non è pronta": Giletti vuota il sacco, il caso deflagra

E così, Gerry Scotti picchia durissimo: "Ma come? Per spiegare la messa al bando delle trasmissioni si guarda fuori dai confini e non si parla minimamente di quello che succede a La7, nello studio lì a fianco? La notizia del giorno è la chiusura di Giletti. E questi... neanche una parola", sottolinea un pungente Gerry Scotti. Segue il classico video di Emilio Fede, il quale esclama: "Che figura di mer***!". E il riferimento ovviamente è alla figura di Formigli e Giannini.

Striscia la Notizia infilza Formigli e Giannini: qui il servizio