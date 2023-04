Striscia la Notizia, Botteri? Occhio all'uomo alle sue spalle: schifezza in diretta

15 aprile 2023 a

Nella puntata di venerdì 14 aprile di Striscia la Notizia è andato in onda il momento di gloria dei segnalatori, che anche questa settimana hanno scovato i migliori errori e strafalcioni commessi nel mondo della televisione. “Spero di non esserci finito io anche questa settimana”, ha commentato ironicamente Gerry Scotti prima di lanciare il servizio.

Si parte con Fabio Chiucconi alla conduzione del Tg2: “Scontri a Parigi contro la riforma delle pensioni, andiamo in diretta dalla corrispondente Giovanna Botteri”. Quest’ultima appena inquadrata sposta la telecamera con un sorrisetto imbarazzato: alle sue spalle c’era un uomo impegnato a scaccolarsi in maniera piuttosto intensa. “Lo ha nascosto - ha commentato Scotti - perché ha paura che in Rai lo assumano al posto suo, lui sì che ha ‘naso’ per le notizie”. Spostandosi in casa Mediaset, il tg satirico ha preso in giro Valentina di Uomini e Donne.

“Durante la serata ho avuto dei sensori”, ha dichiarato la dama, che intendeva ovviamente “sentori”. “A quanto pare - ha scherzato Scotti - ha i sensori e la telecamera davanti, anziché un trono dovrebbero darle un parcheggio”. Infine a UnoMattina non è sfuggita la gaffe dello chef Daniele Priori: impegnato in ricette tradizionali di Pasqua, ha spiegato i passaggi a “tutte le casalingue” anziché le casalinghe.