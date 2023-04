Amici, "il nome del vincitore": stagione rovinata per Maria De Filippi?

Roberto Tortora 20 aprile 2023 a

a

a

La finale diAmici – Il Serale si avvicina e il toto-vincitore impazza. Chi farà sua la 22ima edizione dello show di Maria De Filippi? L’ultima puntata andrà in onda, in diretta, domenica 14 maggio. Sarà un cantante o un ballerino a trionfare? C’è da dire che c’è una classifica per ogni categoria artistica, perciò c’è da capire chi avrà la supremazia finale.

Sull’account Twitter “Amici News” spuntano i primi sondaggi, che potrebbero già rivelare le intenzioni di televoto degli spettatori del programma. In questo momento a prevalere, nella categoria del canto, è Angelina Mango, figlia d’arte del cantante lucano scomparso nel 2014. Del resto, se il papà cantava “Oro”, Angelina avrà tutte le carte in regola per salire sul gradino più alto del podio.

L'ex stellina di Amici sbarca su OnlyFans: la scelta che spiazza anche la De Filippi | Guarda

La Mango junior, infatti, ha stupito tutti con il suo talento, su cui c’è poco da discutere. Per lei da parte della critica, infatti, arrivano sempre molti complimenti. Ed effettivamente non si può dire il contrario. Il riscontro è evidente, perché domina i sondaggi con l’88% delle preferenze. Nella categoria del ballo la preferita, attualmente, è invece Isobel Fetiye Kinnear con il 77% dei voti. Su un’altra pagina dedicata al programma, però, è Mattia Zenzola il potenziale vincitore.

E, in effetti, il ballerino di latino-americano ha già dimostrato di essere un osso duro, vincendo tutte le prove Tim durante i daytime. I tre, Angelina, Isobel e Mattia sono i tre assi che se la giocheranno fino in fondo, ma non c’è da sottovalutare Wax, su cui sono nati sospetti di una lovestory proprio con la figlia della voce di “Monnalisa”. Presto sapremo chi sarà l’erede di Luigi Strangis.