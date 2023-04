Report e Ranucci, lo sfogo di Brugnaro: "Siete lo schifo d'Italia"

21 aprile 2023 a

Luigi Brugnaro contro Report, la trasmissione di Rai 3 condotta da Sigfrido Ranucci. A far indignare il sindaco di Venezia la domanda di un inviato del programma. Mentre in Comune era in corso la presentazione di un progetto per la riqualificazione dell'ex Ospedale al mare del Lido, Walter Molino ha chiesto aggiornamenti sulle vicende giudiziarie di un ex socio della Misericordia spa, project financing di Brugnaro, quando ancora non era primo cittadino.

Un quesito che non è piaciuto al diretto interessato in quanto a suo dire "fuori tema". Poi, in conferenza, lo sfogo a microfono aperto: "D'altronde siete Report, siete lo schifo d'Italia". Una frase ripetuta due volte scatenando la reazione del conduttore. Su Facebook Ranucci ha pubblicato il filmato commentando: "Incredibile reazione del sindaco di Venezia a una domanda, tra poco si arriverà a sparare ai giornalisti che fanno domande ai politici".

E ancora: "Nel 2015 Mollica è stato arrestato e gli furono sequestrate le quote della Svm che oggi sono in mano all'Agenzia per i beni confiscati alle mafie. Brugnaro, da sindaco di Venezia, si ritrovò a essere al tempo stesso il concedente l'immobile e il concessionario, attraverso la Umana. Si trattava di una domanda su un argomento importante di interesse pubblico, a un amministratore pubblico, fatta anche con garbo. In questo paese fare giornalismo è diventato sempre più complicato, l'intolleranza alle domande dei giornalisti ha superato da tempo i limiti di guardia".

Inutile dire che a correre in soccorso di Ranucci ci ha subito pensato il Pd. "Come segretaria Pd - gli ha fatto eco la consigliera comunale Monica Sambo - giudico gravissime le parole del sindaco al giornalista di Report che chiedeva conto dei suoi rapporti imprenditoriali e della situazione legata alla pratica antimafia relativa alla società che ha ristrutturato e che oggi gestisce la Misericordia".