Isola dei Famosi, Fabio dei Jalisse in scoppia in lacrime per sua madre

25 aprile 2023 a

a

a

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi è stata un successo in termini di ascolti, con Ilary Blasi che ha battuto la concorrenza della Rai. Tra trash e veleno, c’è stato spazio anche per i sentimenti: il momento più toccante della serata è stato certamente la sorpresa ricevuta da Fabio Ricci. Il componente dei Jalisse ha avuto modo di festeggiare a distanza il novantesimo compleanno di sua madre e non è riuscito a trattenere le lacrime.

"Cosa accadrà a giugno". Vladimir Luxuria confessa, terremoto-Rai: che teste saltano

Il cantante e la compagna Alessandra Drusian sono stati chiamati in Palapa per collegarsi con la signora Osilide. “È un regalo bellissimo. Avrei voluto essere lì per festeggiare questo giorno importante con lei, ma mi fa piacere vedere che è in compagnia”, sono state le parole di Fabio Ricci prima che venisse sopraffatto dalle emozioni e dalle lacrime. “Io spero che continui ad andare avanti e che sia sempre forte”, è l’augurio che la madre ha rivolto al figlio, che è stato avvolto da un caloroso abbraccio di Alvin.

"La bestemmia in diretta? Cosa mi disse Benigni": parole sconvolgenti, Ceccherini confessa

Parlando invece del gioco, il primo concorrente eliminato da Playa Tosta è stato Marco Predoni, che ha perso il confronto con Helena Prestes ed è stato costretto a “trasferirsi” sull’Isola di Sant’Elena per proseguire la sua avventura in solitaria. Al secondo televoto di questa edizione sono invece finiti Nathaly Caldonazzo, Fiore Argento e la coppia formata da Cecchi Paone e Antolini.