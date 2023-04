Massimo Ceccherini, "la bestemmia in diretta? Cosa mi disse Benigni": sconvolgente

25 aprile 2023 a

Un fiume in piena, Massimo Ceccherini, l'attore comico che si confida in una lunghissima intervista al Corriere della Sera. Non omette nulla, compresi i problemi con l'alcol che tanti guai gli hanno procurato. Parla della sua vita, della sua carriera, dell'amore per i cani, del rapporto con Leonardo Pieraccioni, oggi non più così stretto.

E Ceccherini parla anche della bestemmia all'Isola dei famosi: era tra i naufraghi e per quella volgarità fu cacciato. E ragionando su politica e televisione, afferma: "Invece in Renzi tutto incravattato, così come tanti altri in tv, penso alla nuova Isola dei famosi, penso a Ilary Blasi, Vladimir Luxuria, Enrico Papi, ecco vedi nei loro occhi la cattiveria, la spietatezza, quello gli leggi. Di me invece hanno ricordato soltanto la bestemmia", ricorda.

Quando gli fanno notare che non è una cosa da poco, Ceccherini spiega: "Mi vergognai, ne dissi una non cento. Con me si amplifica e amplifica. Nessuno per strada mi ha detto che avevo fatto schifo. È una cosa nella natura dei toscani. Sai chi mi confortò? Roberto Benigni. Mi disse che con la bestemmia ero più vicino a Dio. Mica ce l’hai con l’Onnipotente. Dio non lo pigli in giro, lui lo sa che lo ami ugualmente".

Poi gli ricordano che lo psichiatra Alessio Meluzzi parlando di lei disse che la bestemmia è una preghiera al contrario. E Ceccherini si scatena: "Proprio lui, un falso che non vi dico, mi chiamò al tempo del fattaccio. Mi passava i preti al telefono. Come se dovesse farmi un esorcismo. Mi leggeva pezzi della Bibbia, che tra l’altro conosco meglio di lui, ho un passato da Testimone di Geova, questo non l’avevo detto mai. Meluzzi voleva fare uno spettacolo con me, ma non capisce nulla del rapporto con Dio", conclude Massimo Ceccherini togliendosi più di un sassolino dalla scarpa.