Michelle Hunziker, "andato storto": come la becca Striscia la Notizia

25 aprile 2023 a

La coppia formata da Gerry Scotti e Michelle Hunziker funziona perché l’affiatamento è evidente. Condividere il bancone di Striscia la Notizia è facilissimo per loro, lo si evince anche da come si prendono in giro e da come si reggono il gioco durante i siparietti iniziali. In occasione della puntata del 25 aprile, Gerry e Michelle sono stati “paparazzati” durante le loro grigliate.

“Molti hanno approfittato per fare un ponte e fare un’allegra grigliata all’aperto. Io ho i miei informatori e so che anche tu lo hai fatto, ti hanno beccato”, ha esclamato la Hunziker prima che venisse mostrato un fotomontaggio di Gerry alle prese con la brace. Molto divertente anche il fotomontaggio realizzato per Michelle, mostrata con un würstel svizzero in mano e la casa in fiamme alle spalle. “Qualcosa deve essere andato storto, con brutte conseguenze”, ha ironizzato Scotti.

A proposito del rapporto tra Michelle e Gerry, recentemente ne ha parlato proprio Scotti nel salotto di Silvia Toffanin. “Sono sicuro che la mia collega Michelle con la nascita di Cesare sarà una nonna sprint, piena di energia. È conduttrice, mamma, imprenditrice, fa programmi in Italia e all’Estero, fa ginnastica, sport ed è anche impegnata nel sociale”, sono state le sue dichiarazioni a Verissimo.